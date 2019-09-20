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Денег нет, но: в сети показали на фото богатства крымской "гавани"

пятница, 20 сентября 2019, 05:32
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В Крыму оккупационная администрации РФ демонтировала обвалившуюся в 2015 году часть Митридатской лестнице на гавани, оградила территорию, а ремонтных работ так и не начала.

Об этом сообщила блогер Roksolana Today & Крым у себя в Twitter.

Она также передала комментарии жителей города, которые возмущены такими "реставрационными работами" от оккупантов. По ее словам, финансирование местного бюджета вполне позволяет восстановить объект полностью, и проблема лишь в желании "властей" заниматься облагораживанием территории.

"Керчь. "Так выглядит реставрация!? На день города оградили и оставили". Митридатская лестница (часть) рухнула в 2015. Так и стоит - денег нет и все такое, гавань-то богатая", - заметила блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка без согласования с местными жителями занялась обустройством города Ялта в оккупированном Крыму.

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