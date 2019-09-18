Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве на АЗС в Николаеве: фото и видео

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве трех работников автозаправочной станции в Николаеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Николаевской области

По предварительной информации, 48-летний подозреваемый, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за неприязненных отношений. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Подозреваемого задержали по его месту жительства в Ингульском районе.

Напомним, в среду, 18 сентября, на газовой заправке в Николаеве были обнаружены три тела с огнестрельными ранениями. Погибшие оказались работниками заправки.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", 17 сентября в Черкассах выстрелом из пистолета убили мужчину.