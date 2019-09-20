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В Киеве заметили опасного ловеласа с дробовиком и цветами: видео

пятница, 20 сентября 2019, 00:42
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В сети опубликовали странное видео, на котором средь бела дня в Киеве засняли мужчину с букетом цветов и дробовиком.

Видео опубликовали в паблике dtp.kiev.ua.

Сообщается, что видео было снято утром, 19 сентября, на Лесном масиве в Киев. На видео видно мужчину, который решительно идет по улице в костюме и с цветами. При этом в другой руке он несет блестящий дробовик.

По видео не совсем понятно, настоящи ли он или же мужчина просто купил детский подарок и несет его кому-то.

Впрочем, после ЧП на мосту Метро, случившегося накануне, разгуливать даже с игрушечным дробовиком может быть безответственно.

Тем временем пользователи в сети шутят, что мужчина, вероятно, идет на "свиданку к брутальной девушке" или же на разборки с подругой. Также шутят о том, что он идет захватывать еще один мост.


Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили очень странного курьера.

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