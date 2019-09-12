Доставщик от Бога: в Киеве заметили очень странного курьера, видео

В Киеве в районе станции метро "Шулявская" заметили очень странного курьера - мужчина был одет в костюм Иисуса.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах зафиксировано, как парень в костюме снимает замок с припаркованного у забора велосипеда и уходит.

Ролик активно комментируют в сети.

"Доставщик от Бога", "Божественна доставка", "Да ну ладно… Каждый имеет право на самовыражение. Очень запоминающийся персонаж", "Представляю, когда он приезжает на заказ второй раз...", "Увидев доставщика, я бы, наверное, отказался от еды", "Спаси и сохрани", "Везет воду, рыбину и краюху хлеба, из которых потом получаться вино, роллы и пицца", - шутят в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в Киевском политехническом университете произошла пикантная ситуация - доставщик продуктов приехал обнаженным прямо в аудиторию.