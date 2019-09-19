В России спецслужбы захватили шамана, который должен изгнать Путина

В ночь на 19 сентября в Бурятии (Россия) задержали якутского шамана Александра Габышева, который заявил о планах выгнать Владимира Путина из Кремля.

По данным местной прессы, шамана похитили люди в масках, которые окружили его палатку, а затем увезли в неизвестном направлении.

Свидетели говорят, что во время операции по его задержанию. трасса была перекрыта. На место приехали несколько десятков силовиков.

Люди в масках не представлялись и не показывали удостоверения. В руках у них было оружие и фонари. Вместе с шаманом также задержали несколько активистов.

"Ворвались, его повалили на землю. Такой большой толпой, с автоматами, дубинками, поволокли его в машину. Молча. Мы спрашивали, кто старший, просили объяснить, что происходит, его арестовали. Только Сашу Шамана арестовали, больше ничего не было. Никаких документов никто не показывал", - говорят очевидцы.

Сейчас местонахождение Габышева неизвестно. Есть версия, что его увезли в Улан-Удэ. Некоторые источники сообщают, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".

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