Надвигается серьезный холод: синоптик рассказал, какие "сюрпризы" готовит погода

Осень в Украине будет холодной, уже в октябре на севере страны столбики термометров будут показывать всего 5-7 градусов выше нуля.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, сообщают "Факты".

По его словам, только в южных областей будет теплее - до +22 градусов, но погоду серьезно испортят осадки - ожидается много дождей. В целом в октябре установится классическая осень. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

В ноябре сильные и холодные дожди могут быть уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября прогнозируется резкое похолодание, вплоть до ночных заморозков.

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