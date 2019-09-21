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Популярный украинский курорт "атаковали" огромные медузы: видео

суббота, 21 сентября 2019, 13:42
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В конце августа в Азовском море появилось огромное количество медуз, которые знатно подпортили отдых туристам.

Как сообщает местная пресса, из-за сильных приливов и штормов, медуз в огромном количестве выносило прямо на пляжи.

При этом специалисты отмечают, что контакт даже с мертвой медузой весьма болезнен.

Так, в сети показали настоящего "монстра", заснятого на одном из пляжей Бердянска.

При этом издания отмечают, что в бархатный сезон пляжи Бердянска все не пустуют. Здесь остаются тысячи курортников, которые наслаждаются последними теплыми деньками. Интересно, что число медуз здесь меньшим не становится.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на пляжах популярного курорта Кирилловка, Запорожской области, множество людей решили воспользоваться последним теплым днем перед похолоданием.

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