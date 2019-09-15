Крыму остается только мечтать: появились свежие фото пляжей в Кирилловке

В субботу, 14 сентября, на пляжах популярного курорта Кирилловка, Запорожской области, множество людей решили воспользоваться последним теплым днем перед похолоданием.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Instagram "Мелитопольграм".

Как отмечается, уже 15 сентября, в воскресенье, температура воздуха в Кирилловке упала до 20 градусов тепла, поэтому в один из последних дней "бархатного" сезона 2019 года на центральных пляжах курорта "яблоку негде было упасть".

Отдыхающие загорали, купались в море, катались на водных аттракционах и фотографировались с огромными медузами.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму на пляжах большинства популярных местных курортов после обрушившейся на полуостров непогоды почти не осталось отдыхающих.