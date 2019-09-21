Приплыли: появились интересные фото сентябрьских пляжей в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму на пляжах практически нет туристов - на полуострове заметно похолодало.

Об этом свидетельствуют снимки, размещенные на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"Судак - все, приплыли - холодает, а море +20 градусов", - говорится в подписи к фото.

Судя по снимкам, на пляжах все еще остаются лежаки, но они пустуют, так как желающих искупаться в море при такой погоде нет.

В Судаке некоторые еще устраивают пикники на пляжах.

А кто-то уже совсем прощается с летом.

Как сообщал "Апостроф", ранее на южном берегу оккупированного Крыма неизвестные сломали заграждение, установленное на пляже российскими военными.