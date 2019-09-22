Когда Украина переходит на зимнее время: дата и советы врачей

В Украине переход с летнего на зимнее время состоится в ночь с 26 на 27 октября - в 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

По словам экспертов, переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но для адаптации все равно понадобится около двух недель.

Медики советуют еще до перевода стрелок часов скорректировать время ужина и сна, отказаться хотя бы на некоторое время от кофе и алкоголя, постараться проводить время на свежем воздухе. Кроме того, важно избегать чрезмерных физических нагрузок, придерживаться правильного питания и проветривать спальню перед сном.

Как известно, переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году, чтобы экономить энергию. В СССР начали переводить стрелки часов только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время, не переходят - 161. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.