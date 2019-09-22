RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

03:15
Когда Украина переходит на зимнее время: дата и советы врачей
02:05
Мертвая торговля и облавы: появился грустный рассказ о жизни в Донецке
01:15
Ученые обнаружили на комете прыгающие камни: детали открытия и фото
00:10
Что-то пошло не так: "герой парковки" устроил эпичное ДТП в Киеве, видео

21 сентября

23:59
Бархатный сезон в разгаре: в сети высмеяли конец пляжного отдыха в Крыму
23:43
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби
23:37
Жуткое ДТП под Одессой: стали известны подробности о жертвах аварии, видео
23:30
Судей X-фактора растрогала талантливая участница, у которой отняли ребенка: видео
23:21
В Киеве произошла жуткая трагедия с пожилой женщиной: опубликованы фото и видео
22:57
Медали за таблицу умножения: сеть насмешило фото детей в военной форме на Донбассе
22:29
В лесу Киева обнаружили ужасающую находку: фото и видео с места ЧП
21:57
Директор ГБР сделал заявление о неожиданной находке в его кабинете: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда Украина переходит на зимнее время: дата и советы врачей

воскресенье, 22 сентября 2019, 03:15
переглянути новину українською

В Украине переход с летнего на зимнее время состоится в ночь с 26 на 27 октября - в 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на час назад.

По словам экспертов, переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но для адаптации все равно понадобится около двух недель.

Медики советуют еще до перевода стрелок часов скорректировать время ужина и сна, отказаться хотя бы на некоторое время от кофе и алкоголя, постараться проводить время на свежем воздухе. Кроме того, важно избегать чрезмерных физических нагрузок, придерживаться правильного питания и проветривать спальню перед сном.

Как известно, переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году, чтобы экономить энергию. В СССР начали переводить стрелки часов только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время, не переходят - 161. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Как сообщал "Апостроф", в октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают, - турецкий политик

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Погода на выходные: синоптики обещают потепление

Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: