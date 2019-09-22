Настоящий патриот: появилась поучительная история о рестораторе, воюющем на Донбассе, видео

В сети показали историю украинца, который работая ресторатором, сорвался в зону военного конфликта на Донбассе и воюет там.

Историей о нем поделился фонд "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Патриот - это не слова, патриот - это действия и поступки", - говорит Эдуард Крохмалюк, о котором, собственно, и идет речь.

Он точно знает, о чем говорит, ведь Эдуард занимался ресторанным бизнесом, но когда в Украину пришла война, не усидел дома и отправился на передовую. И до сих пор там.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю о бойцах ВСУ на Донбассе.

Также в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.