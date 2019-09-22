Сухо и солнечно: синоптик рассказала о погоде на начало недели

В понедельник, 23 сентября, в Украине будет сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Понедельник в Украине будет сухим и много где солнечным. Температура воздуха 23 сентября разбежится кто куда. На Западе и Юге будет просто роскошь, +18 +23 градуса", - уточнила она.

В тоже время, на остальной территории похолодает до +12 +17 градусов, а на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине иногда даже до +10 градусов.

"В Киеве понедельник будет сухим, однако свежее, чем в воскресенье, около +13, +14 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал, когда ждать сильных морозов и снега в Украине.