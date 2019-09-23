Авто разорвало на части: в Чернигове подростки попали в страшное ДТП, фото

Подросток не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с деревом, в результате ДТП погибли четыре человека, один пассажир в больнице.

Об этом сообщает Национальная полиция Черниговской области.

После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими.

Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был настолько сильным, что автомобиль разорвало на части. Уцелеть удалось только девушке, которая сидела на пассажирском сидении, она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

По предварительным данным, подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", чтобы покатать друзей. Во время спуска с холма он не справился с управлением и вылетел с дороги. Кроме того, у парня не было водительских прав.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября под Житомиром произошло страшное ДТП с маршруткой и грузовиком, много погибших.

Также, 22 сентября в Киеве пьяная девушка за рулем авто устроила ДТП и угрожала копам.