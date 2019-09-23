Жестокое убийство чиновника под Запорожьем: в деле всплыла неожиданная деталь

Заместитель главы Акимовской ОТГ Дмитрий Кириллов, которого 18 сентября жестоко убили под Запорожьем подозревался в даче взятки.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Судебное заседание должно было состояться 24 сентября.

Кириллов подозревается в даче взятки должностному лицу.

Как сообщал "Апостроф", 42-летнего замглавы Акимовской ОТГ убили 18 сентября на ступеньках поссовета несколькими выстрелами в упор.

С места убийства стрелявший скрылся вместе с сообщником на угнанном серебристом "Ланосе". Авто нашли буквально через час возле гаражей в километре от поссовета.

СМИ утверждают, что убитый был сыном Александра Кириллова - местного криминального авторитета, который "держал" регион в 1990-х годах.