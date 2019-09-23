Коломойский удивил сеть новым образом: как он выглядит

56-летний олигарх Игорь Коломойский появился на публике в субботу, 21 сентября, на матче баскетбольного клуба "Днепр", в котором дебютировал его сын Григорий.

Об этом сообщает издание "Страна".

Внимание наблюдателей привлек новый имидж Коломойского, который сбрил свою бороду.

Как отмечается, Коломойский младший не попал в стартовую пятерку на этот матч. В целом же на площадке он провел лишь 3 минуты и 43 секунды.

За матчем олигарх наблюдал в компании президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева (известного как Гастелло), Александра Петровского (по утверждениям журналистов, – "авторитета", известного как Нарик) и Сергея Олейника (известного как Умка).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в интернете высмеяли скандал между телеведущим Савиком Шустером и украинским олигархом Игорем Коломойским.