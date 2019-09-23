RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

08:20
В Киеве "борцы с коррупцией" устроили стрельбу по спецназу: опубликованы фото и видео
08:20
В США вручили премии Эмми-2019: вот список победителей в главных категориях
08:17
"Формулу Штайнмайера" по Донбассу высмеяли меткой карикатурой
07:57
Под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом: фото и видео с места
07:49
"Герои" из прошлого: скандал между Коломойским и Шустером высмеяли новыми фотожабами
07:43
Собираются к Путину? Сеть взбудоражили фото шаманов на пляже в Крыму
07:21
Огонь поднимался в небо: появились новые фото и видео "адского" пожара в Киеве
07:08
Танці з зірками-2019: кто покинул 5 выпуск, а кто вырвался в лидеры
06:58
В Харькове поймали опасного педофила, "охотившегося" за детьми: опубликовано видео
06:56
В сеть слили личные данные предателей Украины, работающих на боевиков ДНР
06:30
Гороскоп на 23 сентября: у Дев вероятны неудачи, а Рыбы могут исполнить давние желания
06:20
Синоптики предупредили украинцев о заморозках: какие области под ударом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Герои" из прошлого: скандал между Коломойским и Шустером высмеяли новыми фотожабами

понедельник, 23 сентября 2019, 07:49
переглянути новину українською

В интернете высмеяли скандал между телеведущим Савиком Шустером и украинским олигархом Игорем Коломойским.

Фотожабы разместили пользователи в социальных сетях.

В интернете опубликовали картинки (кадры из советских фильмов), смешно подписав их. Героям присвоили фразы участников конфликта.

Напомним, в эфире телепрограммы "Свобода слова" Шустер сказал, что в 2015 году его программу, которая выходила на телеканале Коломойского "1+1", сняли с эфира. При этом, Коломойский заявил, что причиной этого стало то, что Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в свой адрес. Она заявила, что именно с подачи бизнесмена произошли нападения на ее семью.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как замглавы Днепропетровского облсовета Олейник подчинил бюджет области своим компаниям

Старые кадры решают все: что не так с реформой Генпрокуратуры

По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК

Россия и США коррум­пированы и подают плохой пример Украине - американский экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: