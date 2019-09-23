"Герои" из прошлого: скандал между Коломойским и Шустером высмеяли новыми фотожабами

В интернете высмеяли скандал между телеведущим Савиком Шустером и украинским олигархом Игорем Коломойским.

Фотожабы разместили пользователи в социальных сетях.

В интернете опубликовали картинки (кадры из советских фильмов), смешно подписав их. Героям присвоили фразы участников конфликта.

Напомним, в эфире телепрограммы "Свобода слова" Шустер сказал, что в 2015 году его программу, которая выходила на телеканале Коломойского "1+1", сняли с эфира. При этом, Коломойский заявил, что причиной этого стало то, что Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в свой адрес. Она заявила, что именно с подачи бизнесмена произошли нападения на ее семью.