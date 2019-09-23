Нельзя расслабляться: боец ООС рассказал, что на самом деле происходит на фронте

На одном из самых горячих участков фронта - Авдеевский промзоне в последние дни стало тихо, однако ночью иногда "работает" снайпер противника, днем стреляют из гранатомета, а также слышны выстрелы из автоматического оружия.

Об этом рассказал командир подразделения в бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко по имени Николай, передает "Вернись живым" в Facebook.

"Довольно тихо, но ночью бывают выстрелы ... Днем два ВОГа они бросили, мы проводили инженерные работы. Никто не пострадал, к счастью", - говорит он.

Украинские военнослужащие у линии разграничения находятся в состоянии повышенной боевой готовности, потому что не верят в дипломатические договоренности по урегулированию конфликта.

"Мы ежеминутно ожидаем обострения. Здесь короткие дистанции. Плюс война. Поэтому расслабляемся. Они, бывает, кричат нам непристойные вещи, мы не отвечаем. О чем с ними говорить? С врагом нужно говорить на языке силы. Но и уважать его нужно. Врага нельзя недооценивать. И следует постоянно наращивать силу. Дипломатия ни к чему не приведет. Эти все переговоры ни на что не влияют ", - добавил Николай.

Также боевой командир заверил, что бойцы готовы к наступательной операции в случае получения команды.

"Будет трудно, но у нас зубы есть, мы сможем адекватно отреагировать на любую ситуацию", - говорит Николай.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист показал, в чем заключается суть "формулы Штайнмайера", с помощью которой противник предлагает урегулировать ситуацию на Донбассе.