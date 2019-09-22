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В сети одним фото показали настоящую суть "формулы Штайнмайера"

воскресенье, 22 сентября 2019, 23:00
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Журналист Константин Андриюк одним снимком показал, в чем заключается истинная суть "формулы Штайнмайера", под которой подразумевается закон об особом статусе Донбасса.

Его он опубликовал в Facebook.

"Все, что вы хотели знать о формуле Штайнмайера, но боялись спросить", - говорится в подписи.

На нем можно увидеть символы, которые внешне напоминают интегральную математическую формулу, где прослеживается наличие букв, схожих с фамилиями известных политических лидеров России и Украины.

"А где в ней Макрон?" "Шедевр", "Гениально", - комментируют фото в сети.

Напомним, что в свое время министр иностранных дел Германии Штайнмайер предложил свою "формулу" урегулирования конфликта на Донбассе. Согласно ей вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг – проведение выборов, и после признания их со стороны ОБСЕ Украина должна была предоставить Донбассу особый статус. Далее, согласно "формуле", реализуется пункт о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли важные детали переговоров по Донбассу в Минске, касающиеся выполнения условий "формулы Штайнмайера".

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