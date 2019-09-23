Осеннее равноденствие: что можно и категорически нельзя делать в этот день

День осеннего равноденствия 23 сентября - начало астрономической осени - является старинным праздником, который украинцы называли "сбором урожая".

В этот день накрывали большой стол - чем больше блюд, тем "сытнее будет жизнь семьи" целый год. Угощение разрешалось брать собой на работу и делиться с коллегами. Среди продуктов на столе обязательно должны быть яблоки. Было принято "сжигать негатив" - на бумаге перечисляли, от чего хотели бы избавиться (долги, неудачи, болезни) и сжигали лист.

В этот день принято считать, что любые просьбы и молитвы, обращенные к высшим силам, достигнут цели. Также предки строили планы на будущее, которые затем сбывались. Принято было выбрасывать ненужные вещи и проводить крупную уборку.

Эксперты предлагают в этот день отказаться от вредных продуктов, посетить врача или записаться на осмотр. Также предлагается отказаться от всего лишнего: долгов, зависимостей, начать диету, чтобы ушел лишний вес.

Относительно того, чего нельзя делать в этот праздник, предлагается отказаться от уныния и негативных мыслей, а также употребления вредных продуктов.

Ранее "Апостроф" рассказывал, что нужно и чего нельзя делать в праздник Рождество Пресвятой Богородицы.