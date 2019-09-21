Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

21 сентября православные отмечают праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день наши предки отмечали торжественным богослужением.

В этот день запрещено ссориться и вообще говорить бранные слова. Есть мнение, что негатив этого дня возвращается к тому, что его провоцирует.

Кроме того, нельзя отказывать в помощи кому бы то ни было и ходить босиком по траве. Считалось, что босые прогулки принесут человеку разные болезни.

Также сегодня запрещено убираться, мыть пол, посуду, жечь мусор во дворе, шить и вышивать. Не разрешается брать в руки ножницы и резать хлеб.

Также нельзя сегодня стричься и сметать с праздничного стола хлебные крошки на пол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.