RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

14:10
Обнаружили с ключами в руках: в Киеве парень погиб страшной смертью, фото и видео
13:50
Народные депутаты сыграли в футбол на базе "Динамо": яркое видео
13:42
Популярный украинский курорт "атаковали" огромные медузы: видео
13:21
Хотел произвести впечатление: в Киеве поймали неадекватного водителя, фото
13:11
В России устроили торжественное открытие окон в садике: сеть взорвалась комментариями, фото
13:06
Судьба пишет сценарий по-своему: победительница "Х-фактора" потеряла ребенка
12:58
Заря - Мариуполь: онлайн видео трансляция
12:40
Нужно выдавать молоко: сеть повеселило фото "уставшего" депутата в Раде
12:33
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
12:09
Украина отказалась отправлять свою делегацию в ПАСЕ: что происходит
11:53
Авторы "Кріпосної" впервые рассказали о планах на 3 сезон
11:51
Отстаньте от новой власти: Коломойский устроил скандал на ТВ, его поставили на место, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

суббота, 21 сентября 2019, 12:33
переглянути новину українською

21 сентября православные отмечают праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день наши предки отмечали торжественным богослужением.

В этот день запрещено ссориться и вообще говорить бранные слова. Есть мнение, что негатив этого дня возвращается к тому, что его провоцирует.

Кроме того, нельзя отказывать в помощи кому бы то ни было и ходить босиком по траве. Считалось, что босые прогулки принесут человеку разные болезни.

Также сегодня запрещено убираться, мыть пол, посуду, жечь мусор во дворе, шить и вышивать. Не разрешается брать в руки ножницы и резать хлеб.

Также нельзя сегодня стричься и сметать с праздничного стола хлебные крошки на пол.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в октябре украинцы смогут отдыхать на один день дольше в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Погода на выходные: синоптики обещают потепление

Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

Мы в эпицентре катастрофы: 5 причин выйти на Международный марш за климат в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: