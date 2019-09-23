Проклятое место: в сети раскрыли "мистические" детали жуткого ДТП с автобусом под Житомиром

Заведующий травматологического отделения в Житомирской области Анатолий Благодыр заявил, что место, где произошла масштабная авария, "проклятое".

Об этом сообщает Oбозреватель.

Дурная слава у села Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области из-за большого количества ДТП. Масштабная авария 22 сентября с 9-ю погибшими закрепила этот статус.

Заведующий травматологическим отделением Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения рассказал, что на прошлой неделе врачам с трудом удалось спасти парня, который попал в аварию на том же месте.

Однако, по словам врача, жизни пострадавшим в результате столкновения автобуса с грузовиком ничего не угрожает. Семь человек сейчас находятся в травматологии, еще трое в реанимации в состоянии средней тяжести.

Водителя грузовика, которого также доставили в больницу с травмами, переведен в палату с решетками, с ним сейчас беседуют следователи.

Кроме того, спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко сообщила, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП водитель DAF с полуприцепом был задержан правоохранителями по ст. 208 КПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По словам пассажиров, автобус ломался 4 раза еще по дороге в Яремче, впервые - на выезде из Житомира. По возвращению домой водитель как раз остановился, чтобы заменить колесо в транспортного средства, как в него въехал грузовик.

"Такое впечатление, что произошел взрыв. Автобус затрясло, окна повыбивало" - описывают момент столкновения пассажиры автобуса.

Как рассказывают очевидцы, больше всего погибших и пострадавших оказалось среди тех, кто стоял на улице возле автобуса.

Как сообщает "Апостроф", 22 сентября в Житомирской области произошло жуткое ДТП с маршруткой и грузовиком, в результате которого 9 человек погибли, 10 получили травмы.