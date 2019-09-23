Жуткое ДТП с множеством погибших под Житомиром: появились новые фото с места аварии

В сети опубликовали новые фото с места страшного ДТП с маршруткой под Житомиром 22 сентября, где погибли 9 человек.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

По данным спикера Национальной полиции в Житомирской области Аллы Ващенко, имена всех погибших установлены, все они жители города Житомир.

Как рассказали в полиции, в больницу с травами разной степени тяжести попали 10 человек, возможно кто-то из пострадавших обратился за помощью к врачам позже и полиции может быть об этом неизвестно.

И.о. директора КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Максим Манухин, работники которого были пассажирами автобуса, сообщил об 11 пострадавших, четверо из которых находятся в реанимации.

Среди них – подозреваемый в совершении смертельного ДТП водитель DAF с полуприцепом. Он был задержан правоохранителями по статье 208 КПК Украины.

"Пока никаких показаний водитель не давал, как только разрешат врачи, с ним будут работать следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 части 3 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", – заявила Ващенко.

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Как сообщал "Апостроф", ранее похожее ДТП с таким же количеством погибших произошло в Одесской области - столкнулись переполненная пассажирами маршрутка, которая следовала в Одессу, и бензовоз.