Есть Mova, нет правды: почему Facebook забанил крупнейший проукраинский паблик

Социальную сеть Facebook потряс новый скандал, связанный с предвзятым отношением администраторов к Украине. Так, в День Независимости, 24 августа, администрация соцсети приняла решение о блокировании одного из крупнейших в Facebook проукраинских сообществ Mova, на которое были подписаны более 520 000 пользователей.

Сообщество Mova было создано в июле 2012 года с "целью всесторонней поддержки украинской этно-культурной и национально-политической тождественности, украинского языка и культуры в условиях усиления давления на них со стороны агрессивного "русского мира" и мировых глобализационных процессов.

"Апостроф" рассказывает все подробности скандала, и о том, как помочь разблокировать паблик "Mova".

Что случилось

Активист Алексей Кляшторный, который является одним из основателей сообщества, накануне сообщил, что паблик "Mova" был заблокирован.

"520 тысяч подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотических страниц во всем украинском сегменте Facebook полностью заблокирована", - сообщил он.

Кляшторный иронично заметил, что таким образом соцсеть поздравила Украину с Днем Независимости.

В комментариях под своим сообщением в Facebook он написал, что блокирование произошло из-за массовых жалоб на посты в паблике, которые якобы нарушали правила Facebook. По его словам, речь в постах шла о призывах к защите Украины от российской агрессии.

В комментариях тут же вспомнили все остальные разы, когда кремлевские боты массово жаловались на украинские сообщества или известных блогеров, за что те получали бан от администраторов сети.

Дать Мендель пендель

27 августа стало известно, что страницу заблокировали из-за публикации с надписью "Победили фашистов, победим и рашистов!" Однако, как отмечает Кляшторный, это была далеко не первая публикация, на которую Facebook отреагировал за чертой адекватности.

Так, ранее проблемы в сообщества возникли из-за скандального заявления спикера президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. Она разозлила сеть, заявив, что Вооруженные силы Украины "очень часто обстреливают школы, детские сады и жилые дома" на Донбассе. Реагируя на такое резонансное заявление, в сообществе написали, что "Мендель надо дать пендель!" Администраторы Facebook, шутку не оценили и обвинили сообщество в призыве к физическому насилию над Мендель. Как результат, автор сообщения и сообщество получили бан.

После разговора с админами и объяснения по сообщению, автору "призыв к насилию" простили, однако в списке нарушений, допущенных сообществом, он остался.

Таким образом, объясняет Кляшторный, бан на День Независимости стал причиной неоднократных нелепых жалоб на сообщество, которые утверждаются админами Facebook, заранее настроенными против Украины.

По состоянию на вечер 27 августа страница находится в бане уже третий день и доступна только администраторам.

Куда бежать, кому звонить

Между тем, в сети достаточно оперативно организовалась группа поддержки, которая пытается всеми путями восстановить заблокированное сообщество. Подключились не только обычные читатели, но и активисты вместе с СМИ.

Сейчас для наиболее нетерпеливых, и в случае абсолютной неадекватности Facebook, создано новое сообщество "Наша Мова".

Для того, чтобы помочь восстановить паблик "Mova", достаточно сделать несколько простых действий.

Перейдите по ссылке: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583

В окно Web address (URL) of Page вставьте ссылку https://www.facebook.com/Mova.Online

вставьте ссылку https://www.facebook.com/Mova.Online 3. В окно Detailed description вставьте текст, приведенный ниже:

вставьте текст, приведенный ниже: Я - один из 520 тысяч человек, подписанных на Фейсбук-страницу "Mova", и я протестую против ее удаления. Я думаю, что это - хорошая страница, которая не нарушает стандартов Фейсбук.

Страница "Mova" - одна из моих самых любимых страниц во всем сообществе Фейсбук.

I am one of the 520 000 people who follow the Facebook page "Mova" and I protest against its removal. I think this is a good page that does not violate Facebook's standards.

The page "Mova" is one of the most my beloved pages all over Facebook community.

Почему так происходит?

Считается, что Facebook очень предвзято относится к Украине так как администратор, ответственный за украинский сегмент соцсети, является гражданином России. Он получает жалобу на то или иное сообщение или того или иного блогера от подконтрольных Москве ботов и принимает решение, несмотря на логику и адекватность.

В частности, волонтер Мирослав Гай в свое время был отправлен в 30-дневный бан за шутку о "невкусных русских". В июле 2019 года Facebook заблокировал одну из топовых групп о погибших на Донбассе украинских героях.

Блокировка украинских волонтеров, активистов и сообществ приобрела массовый характер во время военной агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма.

Интересно, что кроме отдельных высказываний или резких публикаций, под блокирование очень часто попадают и публикации с историческими фактами, которые противоречат навязанной Советским Союзом истории Украины.

Вопрос может быть решен, если Facebook отдаст администрирование украинского сегмента объективной стороне. Однако руководство сети пока не видит проблемы в существующем положении вещей.