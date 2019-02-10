В сети опубликовали личные данные предателей Украины на службе ДНР

В сети опубликовали личные данные предателей Украины, которые служат боевикам ДНР.

Список опубликовал блогер под ником "Фашик Донецкий".

"Я неоднократно предупреждал, что мы знаем все о тех, кто предали свою страну. Ибо мы везде. Мы все знаем и все видим. От нас не скроется никто", - написал он.

Блогер отметил, что в список попали украинцы, которые "служат" боевикам ДНР.

При этом он добавил, что якобы получил информацию о предателях в обмен на бутылку водки.

Также блогер предупредил, что "продолжение следует", а пособникам боевиков не спрятаться от Украины.

"Мы все про вас знаем. Удаление страниц в соцсетях не поможет", - добавил "Фашик Донецкий".

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля в Донецке расклеили грозные "послания" предателям Украины.