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В сети опубликовали личные данные предателей Украины на службе ДНР

воскресенье, 10 февраля 2019, 23:51

В сети опубликовали личные данные предателей Украины, которые служат боевикам ДНР.

Список опубликовал блогер под ником "Фашик Донецкий".

"Я неоднократно предупреждал, что мы знаем все о тех, кто предали свою страну. Ибо мы везде. Мы все знаем и все видим. От нас не скроется никто", - написал он.

Блогер отметил, что в список попали украинцы, которые "служат" боевикам ДНР.

При этом он добавил, что якобы получил информацию о предателях в обмен на бутылку водки.

Также блогер предупредил, что "продолжение следует", а пособникам боевиков не спрятаться от Украины.

"Мы все про вас знаем. Удаление страниц в соцсетях не поможет", - добавил "Фашик Донецкий".

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля в Донецке расклеили грозные "послания" предателям Украины.

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