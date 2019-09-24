Бархатный несезон: в сети показали грустные фото пляжей в Крыму

В конце сентября пляжи в аннексированном Россией Крыму напоминают пустыни.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Самое-самое время. Для крымчан время", - говорится в подписи к снимках.

На двух из них можно увидеть туристку с чемоданом, прогуливающуюся по берегу моря.

"Феодосия. Туристка потерялась", - говорится в подписи к этим кадрам.

Возле чемодана стоят шлепки-вьетнамки. Женщина прогуливается по берегу босиком.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.

Также стало известно, что в Крыму прошел сентябрьский снег. По кадрам можно угадать горный массив Чатыр-Даг, расположенный в Главной гряде Крымских гор.