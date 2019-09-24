Больно смотреть: сеть поразило видео уничтоженного боевиками Донецка

В сети опубликовали трогательное видео из оккупированного боевиками Донецка.

Кадры из опустевшего города опубликовал местный блогер "Виконста" в YouTube.

"Донецк - город контрастов! Блеск и..." - подписал он видео.

В опубликованном ролике автор показал, что происходит сейчас в Петровском районе, на Жилплощадке и Трудовских, расположенных на западе оккупированного Донецка.





Под роликом уже собрались десятки комментариев. Люди пишут со слезами на глазах о том, во что оккупанты превратили один из самых процветающих городов Украины. Люди спрашивают у боевиков о том, "кто ответит за тысячи поломанных судеб".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированный Донецк, по слухам, прибыла комиссия из Министерства обороны Российской Федерации, которая занимается вопросами обеспечения боевиков на Донбассе.