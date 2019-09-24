Никто не потревожит: в сети показали "аншлаг" в бархатный сезон в Крыму, фото

На пляжах популярных курортов в оккупированном Крыму практически нет туристов, несмотря на продолжение бархатного сезона.

Как пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, в частности, пустуют пляжи и улицы курортного Гурзуфа.

Также блогер опубликовал ряд фотографий с места событий. По ним видно, что по улицам никто не ходит.

"Теперь туристы почти не тревожат хозяев поселка - котов", - говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.

Также стало известно, что в Крыму прошел сентябрьский снег. По кадрам можно угадать горный массив Чатыр-Даг, расположенный в Главной гряде Крымских гор.