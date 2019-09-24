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Призыв в украинскую армию: министр обороны высказался о полном переходе на контракт

вторник, 24 сентября 2019, 12:08
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о планах по полному переходу ВСУ на контракт.

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников", - сказал он, имея в виду полный отказ от срочной службы в ВСУ.

По его словам, система построения ВС не должна базироваться на срочниках.

"Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов", - пояснил он.

Андрей Загороднюк отметил, что вопрос полного перехода на контрактную армию может быть решен до конца года.

"На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере безопасной среды", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минобороны разъяснили ситуацию с разведением сил на Донбассе.

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Раздел: Общество
Теги: Загороднюк, ВСУ

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