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Шапито добралось до разведки: сети разгневали данные о назначении мужа сотрудницы "Квартала 95"

вторник, 24 сентября 2019, 13:59
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Директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины назначен Алексей Пашков - муж главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95".

Об этом сообщает журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

Отметим, что официально информация о назначении Пашкова не подтверждена.

"Стремительную карьеру Пашкова можно сравнить разве что с продвижением Юрия Гагарина, который благодаря полету в космос течение одного дня прошел путь от старшего лейтенанта до майора, а за два года спустя уже был полковником", - написал он.

Бойко отметил, что Пашков не любит украинский язык, потому простит называть его только по-русски. Также он отметил, что Пашков не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины перепрыгнуть в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавил это структурное подразделение.

"Нет сомнений, что 14 октября в День защитника Украины мы увидим указ главы государства о присвоении мужу главного бухгалтера ООО "Студия Квартал-95" генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице - при этом, не на Троещине или Борщаговке", - написал журналист.

В сети пользователи прокомментировали новость.

Как сообщал "Апостроф", Кошевой объяснил, почему Зеленский мечтает съехать из Офиса президента и отметил, что это неуютное громоздкое здание, которое напоминает СССР.

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