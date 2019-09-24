Украинские копы и спасатели присоединились к Tetris Challenge: яркие фото

Украинские полицейские, пожарные и спасатели присоединились к флешмобу, который уже покорил самые отдаленные уголки нашей планеты - #TetrisChallenge.

Его суть заключается в том, что сотрудники данных служб раскладывают на земле весь инвентарь, что является частью их работы и делают фотографию с высоты "птичьего полета".

С такого ракурса кажется, что этими вещами они играют в популярную игру "Тетрис".

Первыми такой челлендж заявили сотрудники экстренных служб в швейцарской Женеве. Наши патрульные приняли вызов и также присоединились к нему.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие приняли участие в популярном Bottle Cap Challenge.