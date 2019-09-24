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В Украине провели необычное испытание танка: сеть взбудоражило видео

вторник, 24 сентября 2019, 03:20
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Во Львове экипаж украинского танка Т-64БВ принял участие в интересном тестировании стабилизатора танковой пушки: военная машина двигалась с бокалом пива, установленным на конец орудия.

Соответствующее видео опубликовал танкист, участник боевых действий на Донбассе Алексей Бобовников.

На записи можно увидеть, как в бокал наливают пиво, ставят его на пушку, и танк начинает движение. Т-64 проехал как по плацу, так и по грунтовой дороге, осуществлял развороты, но пиво при этом так и не пролилось.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", – отметил в комментарии к видео автор поста.

Напомним, подробнее о производстве танков в Украине читайте в материале "Апострофа": Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии.

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