В Украине провели необычное испытание танка: сеть взбудоражило видео

Во Львове экипаж украинского танка Т-64БВ принял участие в интересном тестировании стабилизатора танковой пушки: военная машина двигалась с бокалом пива, установленным на конец орудия.

Соответствующее видео опубликовал танкист, участник боевых действий на Донбассе Алексей Бобовников.

На записи можно увидеть, как в бокал наливают пиво, ставят его на пушку, и танк начинает движение. Т-64 проехал как по плацу, так и по грунтовой дороге, осуществлял развороты, но пиво при этом так и не пролилось.

"Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи - это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже", – отметил в комментарии к видео автор поста.

Напомним, подробнее о производстве танков в Украине читайте в материале "Апострофа": Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии.