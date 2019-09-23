Зеленский и Порошенко "попали" на обертки шоколада: сеть повеселили смешные фотожабы

В интернете высмеяли смешными карикатурами лидера Украины Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко.

Фотожабы разместили пользователи в социальных сетях.

Фотографии политиков прифотошопили к этикеткам шоколада. Как не удивительно, "героем" известной сладости изготовления Roshen стал Порошенко. Его поместили на обертку шоколадки "Аленка", однако подписали ее название "Петюнька".

Вторым "лицом" этикетки шоколада от торговой марки "Свиточ" сделали Зеленского. Шоколадку с его изображением подписали "Светоч".

Напомним, ранее в сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", президента Украины Владимира Зеленского сравнили с лидером большевиков Владимиром Лениным. Лицо Зеленского присоединили к фотографии Ленина на инвалидной коляске, сделанной незадолго до смерти "вождя мирового пролетариата".