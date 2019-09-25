В Польше самоубийца "отправил" 18-летнего украинца в реанимацию: детали необычной трагедии

В столице Польши, Варшаве, мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел рядом с домом на лавочке.

Об этом сообщает Onet.pl.

18-летний украинец был госпитализирован с травмами головы в тяжелом состоянии. 26-летний мужчина, который упал на него – не выжил.

Как отмечается, трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 сентября. Мужчина выбросился из 18 этажа многоэтажки в центре Варшавы.

Полиция не раскрывает причин трагедии, однако журналистам стало известно из неофициальных источников, что погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.