RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

15:18
На Волыни иностранцы попали в смертельное ДТП с фурой: опубликованы фото и данные о жертвах
15:15
Ястремская разгромила вторую ракетку мира на супертурнире в Китае
15:02
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли: кто сможет покупать и какие будут ограничения
14:59
Перекрыл всю улицу: в Киеве сняли на фото неадекватного "героя парковки"
14:54
Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз
14:50
Ястремская - Плишкова - 2:0 результат матча
14:46
Между войной и словами: в Киеве пройдет круглый стол по вопросу санкций против России
14:34
Люди с мнением там не нужды: волонтер рассказала о "внутренней кухне" и и новом курсе минздрава
14:26
В Польше самоубийца "отправил" 18-летнего украинца в реанимацию: детали необычной трагедии
14:22
В Кропивницком разгорелся громкий скандал из-за 9-летней школьницы: видео и подробности
14:20
Пол Маккартни рассказал, что Джон Леннон навещает его во сне
14:18
Какие изменения грядут на валютном рынке в ближайшие дни: банкиры сделали прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Польше самоубийца "отправил" 18-летнего украинца в реанимацию: детали необычной трагедии

среда, 25 сентября 2019, 14:26
переглянути новину українською

В столице Польши, Варшаве, мужчина выбросился из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел рядом с домом на лавочке.

Об этом сообщает Onet.pl.

18-летний украинец был госпитализирован с травмами головы в тяжелом состоянии. 26-летний мужчина, который упал на него – не выжил.

Как отмечается, трагедия произошла вечером в воскресенье, 22 сентября. Мужчина выбросился из 18 этажа многоэтажки в центре Варшавы.

Полиция не раскрывает причин трагедии, однако журналистам стало известно из неофициальных источников, что погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: