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В Виннице загадочно погиб студент-иностранец: подробности трагедии и видео с места

понедельник, 23 сентября 2019, 10:45
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В субботу, 21 сентября, в Виннице в общежитии па улице Данила Галицкого под зданием местного общежития для студентов, нашли мертвого студента-иностранца.

Об этом рассказал пресс-офицер отдела коммуникации винницкой областной полиции Вадим Кобзарь, передает "33 канал".

Он добавил, что умерший юноша 22 лет приехал учиться в местный вуз из Индии.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). В производство была внесена дополнительная пометка "Самоубийство".

Одной из версий следствия, называют самоубийство - студент мог выпрыгнуть с девятого этажа. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу. Также правоохранители отметили, что пока нет оснований считать, что студенту кто «помогал» прыгнуть.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Богачевка, Николаевской области, 11-летний ребенок обнаружила на чердаке собственного дома родителей, которые повесились.

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