В сети волна гнева из-за оскорбления родителей школьников одиозным "слугой народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил родителей учеников одной из школ Днепра и призвал их самостоятельно купить крышки от канализационных люков, вместо того чтобы требовать это от властей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он 4 часа общался с жителями своего округа. Как выяснилось в ходе встречи, на территории одной из местных школ обнаружено 20 открытых люков.

"Цена одного люка - 500 гривен. Спрашиваю - а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - пишет депутат.

После этого он разразился оскорблениями в адрес родителей школьников и пообещал сам купить люки.

"Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол***бы. Инфантильные, причем. Мне не пох*р, что их дети могут сломать ноги, им пох*р", - добавил он.

В комментариях нардепу напомнили, что родители школьников платят налоги, из которых должны оплачиваться подобные услуги, а также что на оплату всех подобных проблем у многих может не хватить денег.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой".