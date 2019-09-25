RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

25 сентября

12:12
Нардепы будут контролировать работу руководства Луганской области - Шахов
12:08
Тенор Пласидо Доминго покидает ведущую оперу США из-за секс-скандала
11:56
Не пустили в ООН: обиженные на США путинские сенаторы стали героями мощной фотожабы
11:40
Украинский футболист вошел в число претендентов на престижную награду
11:40
Трагедия для семьи: украинская певица впервые высказалась о разводе с мужем
11:35
Зеленский в ООН жестко по-украински ответил пропагандистам Путина: опубликовано видео
11:31
Жизнь хороша: Эштон Катчер ответил на обвинения Деми Мур в изменах
11:22
Украина подписала соглашение о безвизе с еще одной страной
10:55
Путин разослал странам НАТО "секретное" послание: о чем там говорится
10:55
В Житомире простились с погибшими в страшной аварии: опубликованы фото и видео
10:50
УЕФА и ФИФА - мафия: в сети гневно отреагировали на финал Лиги чемпионов в России
10:33
Танцовщица под кокаином: в сети смеются над живописной картиной с топ-пропагандистой Кремля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Житомире простились с погибшими в страшной аварии: опубликованы фото и видео

среда, 25 сентября 2019, 10:55
переглянути новину українською

Во вторник, 24 сентября, в Житомире прошло прощание с тремя работницами Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые погибли в результате ДТП на трассе Киев – Чоп.

На встречу пришли более полутысячи житомирян - друзья, знакомые, работники трамвайно-троллейбусного управления, пишет местное издание "Житомир Info".

В последний путь они провели Марию Петриченко, Антонину Ковальчук и Гелю Николайчук.

"Они лучшие наши сотрудники. Я их всех знала. Николайчук Геля с 1970 года работала в ТТУ водителем трамвая. Была как "палочка-выручалочка", и наставник, и водитель. Мария Петриченко с 1980 года работала в ТТУ, ей исполнилось 57 лет - прекрасный человек, прекрасный работник, работала водителем троллейбуса, и долгое время начальником троллейбусного маршрута. Ковальчук Антонина Анатольевна проработала у нас 12 лет водителем троллейбуса. Была прекрасным человеком", - сказала начальница планово-экономического отдела КП ЖТТУ Валентина Таможская.

Также журналистам дал комментарий Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Это не только большая потеря для родных, нашего предприятия, но и для всего города. Примите искренние соболезнования от депутатов городского совета, от житомирян, от меня лично. Будем помнить", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", утром 23 сентября стало известно о трагедии на трассе в Новоград-Волынском районе Житомирской области: в автобус с работниками Житомирского ТТУ влетела автоцистерна. Погибли 9 человек, еще 10 – получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: