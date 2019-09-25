В Житомире простились с погибшими в страшной аварии: опубликованы фото и видео

Во вторник, 24 сентября, в Житомире прошло прощание с тремя работницами Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые погибли в результате ДТП на трассе Киев – Чоп.

На встречу пришли более полутысячи житомирян - друзья, знакомые, работники трамвайно-троллейбусного управления, пишет местное издание "Житомир Info".

В последний путь они провели Марию Петриченко, Антонину Ковальчук и Гелю Николайчук.

"Они лучшие наши сотрудники. Я их всех знала. Николайчук Геля с 1970 года работала в ТТУ водителем трамвая. Была как "палочка-выручалочка", и наставник, и водитель. Мария Петриченко с 1980 года работала в ТТУ, ей исполнилось 57 лет - прекрасный человек, прекрасный работник, работала водителем троллейбуса, и долгое время начальником троллейбусного маршрута. Ковальчук Антонина Анатольевна проработала у нас 12 лет водителем троллейбуса. Была прекрасным человеком", - сказала начальница планово-экономического отдела КП ЖТТУ Валентина Таможская.

Также журналистам дал комментарий Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Это не только большая потеря для родных, нашего предприятия, но и для всего города. Примите искренние соболезнования от депутатов городского совета, от житомирян, от меня лично. Будем помнить", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", утром 23 сентября стало известно о трагедии на трассе в Новоград-Волынском районе Житомирской области: в автобус с работниками Житомирского ТТУ влетела автоцистерна. Погибли 9 человек, еще 10 – получили ранения.