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Бойцы ВСУ показали, как будут "выбивать" врага с захваченных территорий: мощные фото

четверг, 26 сентября 2019, 21:25
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Горные пехотинцы украинской армии тренируются выбивать противника с оккупированной территории в рамках международных учений Rapid Trident-2019.

Об этом сообщает Минобороны.

На учениях бойцы бригады ВСУ должны были быстро нанести удар условному противнику, который захватил часть украинской территории и успел закрепиться на ней. На подготовку дали сутки. Руководил войсками Герой Украины полковник Василий Зубаныч.

Командир бригады принял соответствующие решения для скрытности передвижения подразделений и расположения пунктов полевого управления. Кроме того, была введена система паролей и визуальных знаков для распознавания "свой-чужой".

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За короткий срок бригада сумела тщательно замаскировать основные огневые позиции. Также была продумана и умело проведенная радиоигра, имевшая целью ввести противника в заблуждение. Однако подчиненные Зубаныча, имея за плечами большой боевой опыт, удачно использовали свои преимущества как в боевой слаженности.

"Разведка точно установила, где есть минные поля, и в ночь перед наступлением инженеры горно-штурмовой бригады сделали в них проходы и взяли их под защиту. Район сосредоточения и направление главного удара были тщательно замаскированы. До самого последнего момента даже руководство учений не знал, с какой точки начнут свой боевой марш "Эдельвейс" (горно-пехотная бригада). И это стало одним из решающих козырей горных пехотинцев. Несколькими волнами батальоны совершили стремительный марш и ударили в слабые места противника. После этого роты пехотинцев провели зачистку территории и взяли под контроль границу", – рассказали в Минобороны.

Четкость и слаженность воинов отметили и командование учений, и зарубежные гости, и партнеры.

Как сообщал "Апостроф", в Украине прошли испытания новых мобильных минометов "БАРС", которые поступят на вооружение ВСУ.

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