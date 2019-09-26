Часть Украины накроют дожди: карта и свежий прогноз синоптиков

В четверг, 26 сентября, в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя, исключением станут восточные и южные области страны.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области, а также Крыму ожидается сухая погода и температура воздуха от 14-16 градусов на востоке до 18-20 – на юге.

В то же время на севере – в Сумской, Черниговской области, а также в Киеве ожидаются прохладные 13-15 градусов выше нуля и дожди. На западе – от Львова до Черновцов будут 16-18 градусов и дождь, немного прохладнее в Луцке, Ужгороде и Ровном.

Самым теплым и дождливым регионом 26 сентября станет Николаевская область и Херсон – здесь 18-20 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о возможности заморозков по ночам в отдельных областях страны.