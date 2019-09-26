Экс-главарь ДНР устроился на работу в России: появились интересные подробности

Бывший главарь боевиков ДНР Дмитрий Трапезников возглавил администрацию города Элисты в Калмыкии (Российская Федерация).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Элистинском городском собрании.

По словам собеседника агенства, кандидатуру Трапезникова на эту должность предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. За избрание экс-главаря ДНР председателем Элистинской администрации проголосовало большинство депутатов городского собрания.

С 31 августа по 7 сентября 2018 года Дмитрий Трапезников возглавил боевиков ДНР после гибели их первого главаря - Александра Захарченко. После того, как его место занял Денис Пушилин, более года новостей о судьбе Трапезникова не было.

В "администрации" ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне боевиков. До начала конфликта на Донбассе он работал в футбольном клубе "Шахтер", занимался бизнесом, а также состоял на госслужбе.

В сети уже отреагировали на назначение.

Как сообщал "Апостроф", раньше один из главарей ДНР засветил дорогой аксессуар и разозлил боевиков.