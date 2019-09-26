Как живут украинские патриоты в оккупации на Донбассе: в сети поделились трогательной историей

Известная синоптик и блогер Наталка Диденко рассказала о том, как встретила в Киеве украинскую патриотку с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вот как можно не реветь посреди дождевого Киева, когда к тебе подходит молодая женщина, касается плеча и тихо говорит – "А мы вас смотрим в оккупации, тихонечко, через интернет, спасибо…", – пишет Диденко.

Ее собеседница рассказала, что на оккупированной территории у нее живут пожилые родители и больная близкая родственница, а в Киев она приехала к сыну.

"Вы не думайте, что там все такие, как иногда показывают по телевизору, там нас, нормальных, больше", – передает Диденко слова жительницы ОРДЛО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке на територрии бывшего арт-центра "Изоляция" боевики устроили настоящий концлагерь, где без вести пропадают люди.