RU  UA  EN

воскресенье, 22 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 сентября

02:05
Мертвая торговля и облавы: появился грустный рассказ о жизни в Донецке
01:15
Ученые обнаружили на комете прыгающие камни: детали открытия и фото
00:10
Что-то пошло не так: "герой парковки" устроил эпичное ДТП в Киеве, видео

21 сентября

23:59
Бархатный сезон в разгаре: в сети высмеяли конец пляжного отдыха в Крыму
23:43
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби
23:37
Жуткое ДТП под Одессой: стали известны подробности о жертвах аварии, видео
23:30
Судей X-фактора растрогала талантливая участница, у которой отняли ребенка: видео
23:21
В Киеве произошла жуткая трагедия с пожилой женщиной: опубликованы фото и видео
22:57
Медали за таблицу умножения: сеть насмешило фото детей в военной форме на Донбассе
22:29
В лесу Киева обнаружили ужасающую находку: фото и видео с места ЧП
21:57
Директор ГБР сделал заявление о неожиданной находке в его кабинете: фото
21:40
В сети показали атмосферные фото пасмурного осеннего Крыма
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мертвая торговля и облавы: появился грустный рассказ о жизни в Донецке

воскресенье, 22 сентября 2019, 02:05
переглянути новину українською

Стало известно о "прелестях" жизни в оккупированном боевиками Донецке.

О них на своей странице в Twitter написал пользователь под ником Иосиф Пиночет.

"Рынок рядом с ТЦ "Маяк" в Донецке фактически мертв. Был шокирован, узнав что автобус 107Б давно отменили - он стал не нужен. Торговля мертва", - написал он.

По его словам, только продавцы запчастей для мобильных телефонов держатся на плаву, а остальные закрылись или шифруются.

"И постоянно облавы одна за другой", - добавил автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке.

Также жизнь в оккупированном Донецке показали двумя меткими фото.

Помимо этого, пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают, - турецкий политик

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Погода на выходные: синоптики обещают потепление

Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: