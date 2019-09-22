Мертвая торговля и облавы: появился грустный рассказ о жизни в Донецке

Стало известно о "прелестях" жизни в оккупированном боевиками Донецке.

О них на своей странице в Twitter написал пользователь под ником Иосиф Пиночет.

"Рынок рядом с ТЦ "Маяк" в Донецке фактически мертв. Был шокирован, узнав что автобус 107Б давно отменили - он стал не нужен. Торговля мертва", - написал он.

По его словам, только продавцы запчастей для мобильных телефонов держатся на плаву, а остальные закрылись или шифруются.

"И постоянно облавы одна за другой", - добавил автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлили фото странного памятника Ленину в Донецке.

Также жизнь в оккупированном Донецке показали двумя меткими фото.

Помимо этого, пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.