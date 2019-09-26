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Лукашенко отличился шуткой о походе в Киев на танке: видео

четверг, 26 сентября 2019, 13:41
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал странное заявление о поездке на танке в Украину.

Во время выступления перед журналистами в Минске он сказал, что "на танке в Киев не приедет, разве только что на тракторе".

Также Лукашенко напомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов публично допускали, что на Украину могут напасть с территории Беларуси.

"Вы знаете мою позицию, я шутя тогда сказал: вы знаете, что на танке я в Киев не приеду. Если приеду, то только на тракторе. Мы с самого начали заняли миролюбивую позицию", – сказал Лукашенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась новая пикантная карикатура на президента Беларуси Александра Лукашенко.

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