Лукашенко отличился шуткой о походе в Киев на танке: видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал странное заявление о поездке на танке в Украину.

Во время выступления перед журналистами в Минске он сказал, что "на танке в Киев не приедет, разве только что на тракторе".

Также Лукашенко напомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов публично допускали, что на Украину могут напасть с территории Беларуси.

"Вы знаете мою позицию, я шутя тогда сказал: вы знаете, что на танке я в Киев не приеду. Если приеду, то только на тракторе. Мы с самого начали заняли миролюбивую позицию", – сказал Лукашенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась новая пикантная карикатура на президента Беларуси Александра Лукашенко.