На Закарпатье предотвратили громкое убийство сотрудника полиции: фото и видео

По обвинению в организации покушения на начальника управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива задержан бывший милиционер.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В полиции напомнили, что 11 июля этого года в Ужгороде был обстрелян легковой автомобиль, в котором находился начальник управления защиты экономики в Закарпатской области. Полковник полиции чудом остался жив.

"Несмотря на сопротивление и саботаж правоохранительных органов Закарпатья, было установлено немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения до момента преступления и после», - сказано в сообщении пресс-службы департамента внутренней безопасности.





Во время оперативных мероприятий на дне реки Уж было обнаружено орудие преступления – пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки были найдены предметы одежды, которые злоумышленник выбросил во время отхода.

По данным Нацполиции, в организации этого преступления подозревают 38-летнего жителя Ужгорода, бывшего сотрудника милиции, который в 2014 году был уволен из рядов правоохранительных органов за излишне тесные контакты с представителями местного криминального мира. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации. Для совершения убийства бывший милиционер лично подобрал исполнителя. 25-летний киллер также задержан.

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"Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей", - уточнили в пресс-службе департамента.

По месту проживания фигурантов дела проведены 60 санкционированных обысков, во время которых были обнаружены и изъяты 4 пистолета, 1 ружье, более ста патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карточки, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Задержанных доставили в Киев, где им объявлены подозрения в совершении ряда преступлений: по ч.2 ст.15 (Покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство), ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.

Как сообщал "Апостроф", в Тернополе было совершено покушение на ректора местного вуза.