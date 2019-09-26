RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

12:34
Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча
12:34
В Норвегии загорелся и утонул российский корабль: фото масштабного пожара
12:20
Завацкая разбила россиянку в четвертьфинале престижного турнира: видео
12:19
​Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс
12:15
Как живут украинские патриоты в оккупации на Донбассе: в сети поделились трогательной историей
12:12
Политик пригрозил блогеру судом за мемы с его лицом: теперь их в сети стало еще больше
12:09
Мать и 6-летняя дочь погибли на месте: опубликованы фото страшной аварии на трассе Киев-Харьков
12:00
Погода будет на все вкусы: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные
11:52
В сети всплыло скандальное интервью Дженнифер Лопес: в нем она критикует известных коллег
11:45
Во Львове строительный кран рухнул на торговый центр: опубликованы жуткие фото
11:40
Спасатели вырезали людей из машин: опубликовано фото смертельного лобового ДТП под Киевом
11:38
Война между Украиной и Россией: у Путина дали четкий ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погода будет на все вкусы: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

четверг, 26 сентября 2019, 12:00
переглянути новину українською

В пятницу, 27 сентября в Украине ощутимо потеплеет, температура воздуха на территории страны составит в среднем от 15 до 20 градусов тепла.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что заморозков в Украине в ближайшее время не будет.

"27 сентября в Украине потеплеет. На протяжении дня температура воздуха составит 15-20 градусов. На севере будет свежее, но также не мороз", - отметила она.

Также она оценила высокой вероятность осадков на Западе и Юге страны, при этом на большинстве территорий будет сухо.

В выходные синоптик ожидает еще большего потепления – до 18-20 градусов. Также она отдельно рассказала о погоде в Киеве.

" В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло. Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя, исключением станут восточные и южные области страны.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: