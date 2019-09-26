Погода будет на все вкусы: синоптик дала прогноз на пятницу и выходные

В пятницу, 27 сентября в Украине ощутимо потеплеет, температура воздуха на территории страны составит в среднем от 15 до 20 градусов тепла.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что заморозков в Украине в ближайшее время не будет.

"27 сентября в Украине потеплеет. На протяжении дня температура воздуха составит 15-20 градусов. На севере будет свежее, но также не мороз", - отметила она.

Также она оценила высокой вероятность осадков на Западе и Юге страны, при этом на большинстве территорий будет сухо.

В выходные синоптик ожидает еще большего потепления – до 18-20 градусов. Также она отдельно рассказала о погоде в Киеве.

" В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло. Выбирайте! Погода, как видите, на все вкусы", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя, исключением станут восточные и южные области страны.