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После гибели сына на Донбассе взяла 5-летнего сироту: фото и трогательный рассказ украинки

четверг, 26 сентября 2019, 05:32
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После гибели на Донбассе единственного сына мать украинского десантника Артема Стриженко усыновила мальчика-сироту.

Об этом сообщает Армия Inform.

5-летнего сироту и Татьяну Стриженко объединило несчастье. В июле 2014 года ее сын десантник в составе 95-й отдельной аэромобильной бригады подписал контракт после срочной службы и одним из первых отправился на Восток. Кроме того, сын Татьяны до последнего не рассказывал, что находится в районе боевых действий. Однажды раздался звонок: "Ваш сын погиб во время выполнения боевого задания в районе Лисичанска".

21 июля 2014, защищая родную землю в составе штурмовой группы по уничтожению боевиков, во время выполнения боевого задания солдат Артем Стриженко погиб под Лисичанском Луганской области, так и не встретив свой 21-й день рождения. Артема Стриженко наградили орденом "За мужество" III степени (посмертно).

"Когда мы получили вещи нашего сына после его гибели, в рюкзаке я нашла флаг Украины. Этот флаг ему подарил товарищ. Артем мечтал собрать на нем подписи всех своих собратьев. Но не успел. Этот флаг я передала школе, в которой он учился, чтобы сохранить для будущих поколений память об Артеме и что бы напомнить о цене, какой достигается независимость нашей страны", - рассказывает Татьяна Олеговна.

Потеряв единственного сына, Татьяна три года не могла прийти в себя от горя пока, опечаленные супруги не узнали о нелегкой судьбе маленького мальчика.

Мама усыновленного мальчика Никитки умерла, когда ему едва исполнилось 4 года. Мальчик оказался один, так как ни папы, ни ближайших родственников не было. Социальные работники именно выбирали для него приют.

Теперь Никитины родные люди - Татьяна и Олег Стриженко. Он ласково называет их мама и папа, радостно обнимает, рассматривает фотографии своего старшего брата Артема, знает: он был очень сильным и смелым, защищал родителей от плохих людей, а теперь он живет на небе и оттуда охраняет их всех.

Как сообщает "Апостроф", в интернете опубликовали фотографии 21-летнего бойца Вооруженных сил Украины Юрия Бурдейного, погибшего в зоне проведения Операции Объединенных сил 10 сентября.

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