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Пустынные пляжи и пожелтевшая листва: появились грустные фото осени в Крыму

четверг, 26 сентября 2019, 04:07
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На опустевшие пляжи южного побережья оккупированного Россией Крыма пришла осень и туристов на полуострове от этого не прибавилось.

Соответствующие фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер RoksolanaToday & Крым.

"Ялта. Маленький Париж для тех, кто нас слушает в Рязани. Осень... Грустно", - так подписан один из опубликованных снимков, на котором виден почти безлюдный Массандровский пляж с одиноко прогуливающимся мужчиной в футболке.

"Ласточка... К дождю, наверное", - комментирует блогер изображение такого же пустынного побережья рядом со знаменитым Ласточкиным гнездом.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября пляжи в аннексированном Россией Крыму начали напоминать пустыни.

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