Туристы разбежались: в сети показали, что происходит на пляжах в Крыму, фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в средине сентября с пляжей разбежались немногочисленные туристы.

Об этом свидетельствуют фото, размещенные на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

Так, в Гурзуфе, несмотря на теплую погоду, некоторые пляжи закрыты.

В Ялте на побережье отдыхающих совсем мало.

‏Не лучше ситуация и в Керчи.

Между тем, 23 сентября, когда в Украину пришло небольшое потепление, в курортной Кирилловке Запорожской области на пляже снова появились туристы. Хотя столбик термометра днем едва поднимается до 20 градусов, а вода в открытых водоемах остыла до +17, это не мешает отдыхающим.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированный Крым обрушился мощный шторм, шесть людей погибли.