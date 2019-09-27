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Интерпол объявил в розыск организатора убийства Гандзюк: фото

пятница, 27 сентября 2019, 14:15
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Интерпол по заявке Службы безопасности Украины начал осуществлять международный розыск гражданина Украины Алексея Левина - подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил отдел коммуникаций СБУ со ссылкой на заявление руководителя Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара.

Чиновник СБУ отметил, что следователи в данный момент сосредоточились на установлении заказчиков покушения на Гандзюк.

Также он напомнил, что СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры собрала достаточно доказательств по делу и сообщили о подозрении указанному Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Следователи продолжают расследование в этом производстве, с целью установления других причастных к нападению на известную активистку лиц.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

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