Главный подозреваемый в деле Гандзюк срочно собирает крупную сумму: фото и подробности от активистов

Один из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер начал активный сбор денег. Активисты считают, что средства ему нужны для того, чтобы "отмазаться от убийства".

Об этом говорится в сообщении сообщества "Кто заказа Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Уже из нескольких источников нам подтвердили, что один из убийц Кати Гандзюк - Владислав Мангер срочно собирает деньги на окончательное решение "вопроса".

Все вы понимаете, что это за "вопрос". Мы также знаем, кто ему озвучил цифру в 7 миллионов долларов и знаем, в какой пропорции эти деньги будут поделены между различными структурами и людьми, которые взялись гарантировать Мангеру решить его "вопрос", - говорится в сообщении.

Активисты предупредили, что деньгами откупиться у Мангера не получится.

"Этого тупо не произойдет. Хотя немало шагов в этом направлении уже сделано конкретными лицами в Администрации Президента, СБУ и ГПУ. И Мангера уверяют, что осталось еще совсем немного-найти конкретную сумму денег", - добавили они.

В сообществе говорится, что Мангеру никто не хочет одалживать нужную сумму, а его попытки "отмазаться" лишь усложняют все для самого фигуранта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченковский районный суд Киева отпустил одного из фигурантов дела об убийстве помощницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Игоря Павловского под домашний арест.