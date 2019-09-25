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Украинка, воевавшая за боевиков ЛНР, загадочно погибла в России: фото

среда, 25 сентября 2019, 18:32
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Фото: Necro Mancer\Twitter

В Москве загадочно скончалась украинка из Ивано-Фраанковска, воевавшая на стороне боевиков так называемой ЛНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

По данным блогера, Екатерину Токаренко, так зовут украинку, нашли в Москве в ванной со сломанной шеей.

Известно, что она в свое время "была награждена медалью "За боевые заслуги от "ЛНР", якобы "за образцовое выполнение приказов командования".

Как сообщал "Апостроф", ранее новым "грузом 200" на Донбассе стал боевик Константин Карагаев по кличке "Ювелир".

Также на Донбассе ликвидировали командира боевиков по кличке "Лев". Боевик является выходцем из поселка Очеретяное Донецкой области, в 1990-е работал в местной милиции, затем стал руководить аграрным предприятием.

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